StopCovid : des hackers recrutés pour tester l'application du gouvernement

L'application StopCovid sera disponible à partir du 2 juin. Les Français pourront l'utiliser sur la base du volontariat. Pour tester sa fiabilité, une vingtaine de hackers ont été embauchés depuis mercredi 26 mai. Ils œuvrent à la recherche de failles ou de vulnérabilité du logiciel pour le protéger des actes malveillants.

"On définit des scenari à tester sur l'application. Les hacker auront accès à des QR codes pour faire comme s'ils étaient malades pour voir s'ils peuvent falsifier les informations ou trouver des données de quelqu'un d'autre", explique Guillaume Vassault, le président de la plateforme Yes We Hack qui regroupe ces informaticiens.

"C'est à nous de trouver les erreurs le plus rapidement possible. Si c'est quelque chose de gros, on peut trouver le problème en quelques minutes ou quelques heures. On adore cela, on appelle ça du 'bug bounty' : le premier qui trouve un bug de sécurité est rémunéré par une prime qui peut aller jusqu'à 2.000 euros", indique-t-il.