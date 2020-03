publié le 09/03/2020 à 13:47

Mauvaise surprise pour les clients de la banque BNP Paribas. La fin du mois de mars a été précipitée pour certains. Plusieurs virements ont été effectués en double, mettant certains clients dans le rouge. Un "incident informatique" est mis en cause a indiqué la banque, samedi 7 mars.

Plusieurs clients ont été touchés et se sont exprimés sur Twitter : "C'est la première fois de ma vie que je vois mon solde BNP débiteur à cause d'une erreur de votre part ! Un virement en double alors que je n'ai fait qu'un seul et la personne n'a reçu qu'un seul virement, il est passé ou le deuxième ?"

Des utilisateurs ont indiqué avoir eu des difficultés à entrer en contact avec un conseiller. L'incident devrait être résolu en début de semaine, aucune date n'a été donnée pour savoir quand les remboursements seront effectifs, rapporte Le Parisien.

D'autres clients ont eu leur découvert autorisé dépassé et ont eu leur compte bancaire bloqué ce week-end avec impossibilité de payer ou de retirer de l'argent.

.@BNPParibas_SAV c'est la première fois de ma vie que je vois mon solde BNP débiteur à cause d'une erreur de votre part ! un virement en double alors que je n'ai fait qu'un seul et la personne n'a reçu qu'un seul virement, il est passé ou le deuxième?

Un bug ou piratage?

