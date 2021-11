Malgré les deux aérations quotidiennes conseillées, l'air respiré dans les habitations peut être dix à quinze fois plus pollué qu'à l'extérieur. Pour remédier à ce problème, Stéphane Plaza ne voit qu'une seule solution : le purificateur d'air. Mais comment cet appareil fonctionne-t-il ? À quel prix ?

Il faut d'abord comprendre pourquoi l'air des habitations est si pollué. Les polluants ménagers sont nombreux et leurs sources sont ancrées dans toutes nos pratiques du quotidien. Il y a les particules physiques, comme les pollens, et les particules ultra-fines, les virus et les bactéries. Selon l'OMS, plus ces particules sont petites, plus elles sont nocives et entrent en profondeur dans l'organisme.

La cuisine, l'usage d'huiles essentielles, le tabac ou encore le ménage dégagent des particules composées d'organiques volatiles (COV) et des gaz dont le plus toxique est le formaldéhyle. À haute concentration, les COV irritent les muqueuses, les voies respiratoires et favorisent certaines maladies comme l'asthme.

Comment bien choisir son modèle ?

Le fonctionnement du purificateur d'air est simple. Il aspire l'air d'une pièce et le fait passer par une série de filtres avant de le restituer purifié. Ainsi, un préfiltre retient les plus grosses particules comme les poussières et les poils d'animaux. Le filtre à charbon actif s'occupe ensuite des composés organiques volatiles et des odeurs. Enfin, le filtre HEPA se charge des particules ultrafines.

Plusieurs types de modèles s'offrent alors à vous. Privilégiez un purificateur d'air avec des filtres scellés pour empêcher les fuites de particules. Des modèles connectés sont souvent équipés de capteurs pour vous informer précisément du niveau de pollution dans votre intérieur et vous permettent de les contrôler à distance. Ils vous rappelleront peut-être qu'il faut remplacer les filtres une à deux fois par an.

Enfin, pour bien choisir votre purificateur, pensez à la pollution sonore. Un excès de bruit peut devenir gênant dans votre quotidien.