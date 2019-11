et AFP

De 50 à 150 euros en plus par hectare : la sortie du glyphosate prévue en 2021 risque de se faire dans la douleur, avertit un rapport issu de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate" de l'Assemblée nationale. Il demande à l'État de préciser rapidement les cultures qui "bénéficieront d'une dérogation" d'utilisation en 2021.

Frais de main d'œuvre (12,7 millions d'euros d'heures supplémentaires), consommation de carburant multipliée par trois ou quatre (87 millions d'euros), investissements en matériels nouveaux et croissance des dépenses dans d'autres produits chimiques : les coûts induits par la suppression seront importants et feraient augmenter les coûts de production du blé de 10 euros la tonne. Les alternatives émettraient également 226.000 tonnes de CO2 supplémentaires.

Dans plusieurs situations, comme l'agriculture de conservation des sols (sans labourage), les cultures en pente, comme les vignes, ou des marchés spécifiques comme le lin, l'interdiction est "une impasse", estime le rapport. Celui-ci juge "inconscient d'attendre le 31 décembre 2020" pour savoir quelles dérogations à l'interdiction seront accordées par le gouvernement, demandant six mois plus tôt.

Pour la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, "ce rapport est intéressant car il pointe que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on décide comme cela qu'on arrête le glyphosate (...) Je pense qu'on a des premières filières qui pourront le faire sans doute plus rapidement que d'autres. On souhaite avoir la première viticulture zéro glyphosate et je pense qu'ils sont en train d'agir pour que ce soit le cas", a-t-elle précisé.