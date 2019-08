publié le 21/08/2019 à 08:33

En plus de son double portefeuille des Transports et de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne serait-elle tentée par une candidature aux élections municipales de l'an prochain ? Invitée sur RTL ce mercredi 21 août, la ministre n'a rien exclu, et a même laissé la porte grande ouverte.

"Je pense que c'est très important d'avoir un mandat local qui permet de bien comprendre les problèmes du terrain. Je réfléchis à être présente sur une liste et je vous donnerai la réponse un autre jour", a expliqué l'ancienne présidente de la RATP, sans toutefois préciser la ville qui aurait ses faveurs.

Selon le Journal du Dimanche, il pourrait s'agir de Montrouge, une commune des Hauts-de-Seine qui compte près de 50.000 habitants. Si elle n'a pas dit vouloir se placer en tête de liste, Élisabeth Borne devra rapidement se positionner auprès d'Édouard Philippe. Le chef du gouvernement aurait en effet demandé à ses ministres tentés par un mandat local de lui en faire part avant la rentrée, selon nos confrères.