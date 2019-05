Agriculture : quelles sont les alternatives au glyphosate ?

publié le 24/05/2019 à 05:15

Ce n'est pas complètement au point et cela reste pour l'instant beaucoup plus cher que de pulvériser du glyphosate, mais il existe des solutions pour se passer du puissant désherbant. Ces alternatives ont été présentées pendant deux jours (les 22 et 23 mai) au salon "Terres Innovation" près de Reims.



Le plus spectaculaire, c'est le désherbage électrique. Une machine poussée par le tracteur sur le champs électrocute les mauvaises herbes en envoyant du courant avec des électrodes. Ça marche sur des petits espaces et il faut maintenant l'adapter à la taille d'un champs de blé. Et puis il fallait vérifier que seules les mauvaises herbes sont électrocutées. Des tests ont montré que la faune, et notamment les vers de terre sont épargnés.

Deuxième solution : la bineuse, comme autrefois, mais la bineuse moderne est intelligente. Le tracteur la tire derrière lui sur le champs et avec une camera, elle reconnait la mauvaise herbe, lui tourne autour et l'arrache. Là encore ça fonctionne, mais c'est plus cher.

Des technologies pour le moment peu accessible

Les organisateurs de ce salon agricole high-tech sont persuadés qu'un jour les agriculteurs pourront se passer des pesticides. Mais rendre ces technologies disponibles dans les 2 ans pour tous, c'est compliqué. Ou alors, et les professionnels l'ont rappelé, si on veut garder en France des agriculteurs compétitifs, il va falloir mettre les moyens, les aider.



Et puis résoudre une autre question : le désherbage chimique est remplacé par des machines, sans doute bientôt des robots et pour l'instant par le tracteur... Qui avance avec du gazole. Et c'est mauvais pour le climat. Il va falloir mettre au point des tracteurs électriques, qu'on rechargera par exemple avec des panneaux solaires sur le toit des fermes. Ce sera possible un jour, mais pas forcément dans deux ans.