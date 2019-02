publié le 25/02/2019 à 14:05

Changer de méthode, ça ne s'improvise pas en quelques mois, donc pour l'instant, les filières agricoles ont répertorié des solutions... Il y en a 57 en tout. Des techniques qui existent ou qui devraient sortir assez vite des laboratoires de recherche.



Et ce lundi 25 février, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et une quarantaine d'organisations signeront avec le gouvernement un contrat pour déployer concrètement ces techniques. Ça coûte cher, mais l'État s'engagera à les aider.

Pour les pommes de terre par exemple, la réduction des pesticides passera par la recherche sur les variétés. Certaines sont désormais résistantes au mildiou, une maladie attaquant de nombreuses espèces de pommes de terre et de tomates, donc il leur faut moins de pesticides. Pour l'instant, c'est moins de 7% des cultures. L'idée est de convaincre tous les producteurs d'en planter.

Il existe aussi également un outil informatique qui permet, en fonction de la météo, de la date de semis, de l'humidité... de calculer la juste dose de pesticides. Ça coûte 400 euros, il faut aussi un abonnement a un service météo. Si le gouvernement s'engage à aider les agriculteurs, il pourrait par exemple leur donner un accès gratuit aux données de météo France.

Quid du glyphosate ?

Les viticulteurs, dans certains vignobles, ont trouvé une solution : ils sont passés au désherbage à la machine. Mais là encore, ça coûte plus cher, et notamment en gazole pour le tracteur. Les céréaliers testent des rotations de culture qui permettent de casser le cycle des mauvaises herbes.



Mais pour eux, zéro pesticides, c'est impossible pour l'instant, même s'ils sont assez optimistes. En l'espace de 14 heures de visite au Salon de l'Agriculture samedi 23 février, Emmanuel Macron a rencontré beaucoup d'entre eux, et leur a laissé entendre qu'ils attendaient d'eux une révolution dans leurs méthodes, mais qu'il allait leur laisser du temps.