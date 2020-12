publié le 04/12/2020 à 13:25

La solitude progresse de plus en plus en France, 14% des Français sont seuls alors qu'ils n'étaient que 9% en 2010. "Il est difficile d'expliquer de manière rationnelle cette progression", nous dit Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, invitée de RTL ce vendredi.

"Ce qui est très frappant c'est qu'on voit surtout et c'est relativement alarmant, une très forte progression chez les jeunes. Il n'y avait que 2% des jeunes qui étaient isolés il y a 10 ans et aujourd'hui ils sont 13%", dit-elle. Des chiffres étonnants, car les jeunes, c'est-à-dire les 18-29 ans sont hyper-connectés. "Le lien numérique ne remplace pas la rencontre avec les autres", poursuit Axelle Davezac.

"On sait que cette solitude se construit par un certain nombre de difficultés, l'accès au logement, à l'emploi. On sait que les jeunes ont du mal à trouver des emplois", ajoute-t-elle. Selon la directrice générale de la Fondation de France, "à cause de ces réseaux sociaux, il est d'autant plus important d'avoir des amis, d'être inséré dans des réseaux relationnels."