Autisme : l'immense solitude des parents

La fille de Mounira a des acouphènes depuis quelques semaines. Ces sifflements la poussent à bout. Elle en pleure et parle même d'idées noires. Mounira voit que sa fille est en train de craquer.

Depuis 35 ans, François a appris a vivre avec ses acouphènes.

Patrice est divorcé depuis 16 ans. C'était son premier amour. Il a essayé de refaire sa vie mais sans succès. Patrice continue de rêver de son ex-femme. Il se demande pourquoi.

Josette est la maman d'un adulte autiste de 34 ans. Il vit toujours à la maison. En grandissant, il est devenu de plus en plus violent malgré ses traitements. Il y a deux semaines, Josette s'est confiée chez sa psychologue. Epuisée, elle a craqué. Sa thérapeute a fait remonter l'information aux instances concernées pour l'aider. Josette regrette ce moment car elle a peur que l'on lui retire son fils.

Viviane hébergeait une amie depuis 2 mois. Elles prenaient du bon temps ensemble et tout se passait bien. Il y a une semaine, elle a trouvé son amie dans le canapé, immobile, en train de faire un AVC. Depuis, elle est dans le coma. Viviane est bouleversée et culpabilise car tout ceci s'est passé chez elle.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- Autisme Info Service : dispositif national d’écoute et d'information pour aider les personnes avec autisme et leur entourage

0800 71 40 40 (numéro gratuit)

www.autismeinfoservice.fr

- Numéro d'appui 360 : destiné aux personnes en situation de handicap et aux proches aidants en grande difficulté dans le cadre de la crise, et qui ne savent pas à qui s’adresser

0 800 360 360 (numéro gratuit)

