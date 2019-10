Emmanuel Macron lance un appel aux Français contre "l'hydre islamiste"

publié le 08/10/2019 à 12:28

Emmanuel Macron a rendu hommage, ce mardi 8 octobre, aux quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris tués par leur collègue radicalisé. Une attaque sans précédent qui continue de susciter questions et critiques contre le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

C'est sous la pluie, après que La Marseillaise résonne dans la cour de la préfecture, qu'Emmanuel Macron a promis un "combat sans relâche" face "au terrorisme islamiste" et contre "l'hydre islamiste". Le président de la République est revenu sur le déroulé des faits.

"Sept minutes ont suffi pour arracher la vie à quatre des vôtres (en s'adressant aux policiers, ndlr) et le tribu aurait été plus lourd encore si un gardien de la paix stagiaire ayant rejoint le métier depuis 6 jours n’avait fait preuve d’une maîtrise et d’un courage hors norme en neutralisant l’assaillant après les sommations requises", a-t-il déclaré.

La "lumière sera faite"

Emmanuel Macron a adressé "une pensée affectueuse" aux familles des victimes. "Je suis venu parmi vous pour m’incliner devant le sacrifice de vos quatre collègues, saluer notre héro (…) Je suis venu parmi vous pour vous assurer que la lumière sera faite", a-t-il ajouté.

Le président assure que "la justice passera comme il se doit. Je suis venu parmi vous enfin pour que nous regardions la vérité implacable et en tirions toute les leçons", a ajouté le chef de l'État".

Christophe Castaner a été auditionné à huis clos par la délégation parlementaire au renseignement sur d'éventuels "dysfonctionnements" ayant permis l'attaque. Il devait enchaîner dans l'après-midi avec la commission des lois de l'Assemblée nationale, devant la presse. Il sera interrogé jeudi par la commission des lois du Sénat.

Une "société de la vigilance"

Le Président a tenu aussi à mobiliser la nation. "Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. 59 attentats ont été déjoués depuis six ans", a-t-il rappelé, avant d'ajouter : "C'est la nation toute entière qui doit s'unir, mobiliser et agir". "Une société de la vigilance et non pas du soupçons".



Le chef de l'État estime que "ce n’est en aucun cas un combat contre une religion mais bien un dévoiement (...) Les institutions seules ne suffiront pas. L’administration seule et tous les services de l’état ne sauraient venir à bout du terrorisme islamiste".



Emmanuel Macron a conclu son discours par ces mots : "Face au terrorisme islamiste, nous menons le combat, nous mènerons toujours le combat et à la fin nous l’emporterons. Nous le faisans pour nos mort, pour nos enfants au nom de la nation".