publié le 05/08/2019

Les Parisiens font la tête en permanence. Ils n'écoutent pas la réponse quand ils posent des questions. Et ils sont aussi bouchés que leurs voies sur berge. Mais à la limite, cela fait partie du folklore.



Le problème, ce sont les Américaines, avec leur voix nasillarde, qui s'extasient devant un croissant : "Oh my God". Et généralement, elles répètent une seconde fois en détachant les mots : "Oh. My. God" pour bien appuyer l'orgasme visuelle qu'elles viennent d'avoir.

J'arrive devant l'Élysée. Devant moi, deux archétypes d'Américaines vulgaires. Pardon, c'est un pléonasme. Et là l'un regarde l'autre en disant : "I just want to say : wow." En américain, plus le mot est court, plus il plaît. Idem pour leur président : Trump, Bush... Une syllabe, c'est nickel.

L'américain est une langue pour les familles du Texas qui se tapent dans la chicken wings en regardant des rodéos. Et là les femmes n'utilisent même plus des mots. Elles disent simplement "So, wow". C'est impressionnant !