Chicandier veut tout plaquer et partir vivre en Belgique

publié le 01/08/2019 à 12:15

Vous avez devant vous un Belge. J'ai toujours chaud, je suis rouge comme un gratte-cul et je transpire la bière à 12°C. Je considère Benoît Poelvoorde comme le plus grand philosophe de tous les temps. Je suis belge, nom de dieu.

Quand on va en Belgique, la question se pose : chez les Wallons ou les Flamands ? La Wallonie, c'est comme chez nous : c’est pauvre. T'as de la misère sociale sur fond de briques rouges. Et tu nettoies tout ça à grand coups de Karmeliet ou Chimay Bleue. Tu manges des petits bouts de cheddar découpés en carré. Tu as envie d'être à la fois triste et pas sérieux.

Les Flamands, eux, détestent les Français. En fait, ils n’aiment personne. Ils ont des têtes d'ampoule. Ils te roulent dessus. Mais ça n'empêche pas de les aimer. Il y a des villes de dingue du côté des Bataves : Bruges, Gand, Anvers, la moitié de Bruxelles... Côté Wallons, il y a aussi du merveilleux : Mouscron, Charleroi, Mons, Tournai, Liège, l'autre moitié de Bruxelles et j'en passe.

J'ai envie qu'on plaque tout et qu'on parte en Belgique. On s'arrosera le flanc à la Corne du Bois des Pendus, on se tartinera la face de graisse de bœuf, on s'induira les rouflaquettes de carbonnade flamande... On chantera du Brel, du Stromae, du Brassens. On ne parlera plus vraiment français, ni une langue connue. On l'inventera cette langue, à la façon Tolkien. Vers 5h du matin, on boira la monnaie du pain et on fera péter des litres de moules. Un souffle large, une haleine poivrée et traînante, les premiers clochers qui s'embrasent et le plat pays pour extase.