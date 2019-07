"Énorme tocard !", Chicandier raconte comment sa famille le considère

publié le 31/07/2019 à 07:16

Ma famille ne m'adresse plus la parole à cause de ma nouvelle orientation professionnelle. Diplômé notaire, j'étais destiné à jouer au golfe avec des promoteurs, faire partie du Rotary, avoir des chaussettes roses, le futal vert pomme, claquer le dindon de ma secrétaire entre deux rendez-vous. Je devais avoir la classe moi !

Moi aussi je voulais être un notaire en costard gris anthracite et limé avec des mocassins, qui te tend un stylo Montblanc à 2.000 boules. Même mon charcutier traiter est franc-maçon. J'ai l'air de quoi ? Un saltimbanque. Bonjour l'angoisse ! Il me manque plus que le rat sur l'épaule, les kickers, la veste indienne et aller jongler au festival d'Avignon.

Quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais devenir comique, elle s'est mise à chialer. Elle m'a dit : "Tu sais quoi mon fils ? J'aurais préféré que tu m'annonces que t'allais mourir." Quant à mon père il m'a appelé pour lui dire : "Moi en comique j'adore Blanche Gardin. Elle est drôle, intelligente, incisive. Ça c'est du comique, ça c’est drôle. En revanche, tous les autres je les trouve à chier, de la merde. Surtout le gros lard là qui gueule le matin sur RTL. Énorme tocard !". Et ma fille de 6 ans et demi : "Pourquoi je devrai être fière ? Tu passes tes journées à raconter de la merde."