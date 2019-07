publié le 29/07/2019 à 08:36

Avant d'être avec ma femme, on avait nos habitudes avec Joe, Sacoche et Gros Bill. On allait aux bals et c'était pas pour poser du parquet. Je peux te dire que ça tapait dans les sifflets ma frangine.

Elles étaient pas toujours dispo les morlingues alors nécessairement ça partait en baston, surtout au bal des pompiers. Qu'est ce qu'ils nous mettaient dans la gueule les mecs ! Une fois je suis rentré chez moi il me restait qu'un seul chicot. J'ai dû remplacer tous les autres par des Tic-Tac.

Bim ! Crochet du gauche. Bam ! Coup de pied dans les oursins. Coup de boule. Coup de genou dans les côtes flottantes. Et puis grands seigneurs, les mecs m'achevaient par terre à grands coups de santiago dans la gueule. Oh bordel ce qu'on s'est marré !

Avant d'aller aux baloches, on allait à la fête foraine. On tirait à la carabine sur les vieux en fauteuil. On mangeait des pommes d'amour, on essayait de se faire les femmes des forains aussi. C'était pas l'idée du siècle.

Aujourd'hui c'est plus pareil, j'ai baissé ma garde, je suis devenu une lavette. Se transformer en énorme bobo à Paris c'est inévitable.