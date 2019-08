Chicandier livre son analyse sur la conquête spatiale

publié le 02/08/2019 à 12:13

La conquête spatiale est officiellement ré-ouverte. Il y a 50 ans, on allait sur la Lune. La Lune, c'est Limoges après 22h. C'est Drucker après 22h. Cela a coûté 100 milliards de dollars pour que Neil Amstrong se fasse lustrer les litchis en apesanteur. Quel gaspillage.

On veut quoi ? On veut mettre une coupe mulet aux martiens ? Admettons, le martien, c'est la moitié d'une balle de tennis. Au début, on va faire des analyses, on va l'étudier un peu, s’engueuler avec les Russes. Mais une fois qu'on aura terminé tout ça, on va l'envoyer direction la Grande Motte.

Imaginez l'Ambassadeur extraterrestre chez lui. "Pourquoi vous déchargez du méthanol dans ma réserve d'eau naturelle ? Ah ça, c'est les gamins qui font du bicross". L'Humanité a quoi de bon à apporter ? Avant d'aller s’intéresser à l'espace, intéressons nous aux phénomènes paranormaux d'ici : les gens en trottinette électrique ou ceux qui ne bouffent pas de raclette sous prétexte qu'on est en juillet et qu'il fait 37°C.