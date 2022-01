Attention si vous partez ou si vous arrivez en Gare de l'Est ce week-end à Paris. La gare située dans le 10ème arrondissement sera fermée ce samedi et dimanche. En effet, un pont centenaire enjambant des voies doit bénéficier de travaux de sécurisation, a précisé la SNCF.

Ces travaux entraînent des modifications pour les voyageurs. Pour prendre un TGV vers l’est de la France, l’Allemagne et le Luxembourg, tous les départs et arrivées se feront depuis la Gare du Nord. Pour les Ouigo, les trajets seront effectués depuis et vers la gare de Paris Marne La Vallée. Quant aux TER, les voyageurs seront redirigés vers la Gare de Lyon pour la ligne Strasbourg-Châlons-Paris. Face à ces désagréments, la SNCF a prévu des bus de substitution sur certaines lignes : entre Troyes et Châlons-en-Champagne.

Pour les Franciliens, le trafic sera également perturbé. La ligne P ne circulera pas au départ et à l’arrivée de Paris Est ce week-end. Le trafic sera par ailleurs à l’arrêt entre Paris Est et Verneuil-l’Étang, Paris Est et Tournan et Paris Est et Vaires-Torcy.

Enfin, les usagers de la ligne 4 du métro connaitront aussi des perturbations : le trafic sera interrompu sur l’ensemble de ligne toute la matinée de dimanche. La reprise est estimée à midi.