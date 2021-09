Ouigo Vitesse Classique : de nouveaux trajets low-cost qui séduisent les jeunes

Alors que la SNCF avait transformé des TGV en TGV Ouigo, cette fois, ce sont les trains Corail qui deviennent des trains à vitesse classique. La version 2021 ne sera pas orange mais rose et elle s'appellera "Ouigo vitesse classique". Un nouveau projet qui devrait être plus adapté pour les jeunes voyageurs.

D'après les témoignages de plusieurs personnes interrogées à la gare Montparnasse à Paris, la lenteur du trajet n'a pas l'air de les effrayer. Au contraire, ces nouveaux trains permettront de "remplacer certains trajets en voiture et être plus économique", juge un passant qui préfère un voyage moins rapide que prendre un bus, notamment par peur des retards. "Tant que c'est moins cher et que j'arrive à destination, mois ça me va !", lance un autre.

Si cette formule séduit déjà, c'est donc en grande partie lié à ses prix cassés et plafonnés. De fait, il faudra compter seulement entre 10 et 30 euros pour un voyage Paris-Lyon. De même pour se rendre à Nantes depuis la capitale. Par ailleurs, le train Corail permet de transporter facilement son propre vélo, ce qui n'est pas le cas dans les TGV et dans les Ouigo.

Faire du neuf avec l'ancien... La SNCF mise sur tous les tableaux pour répondre aux nouveaux besoins : elle a d'ailleurs relancé le train de nuit avec des premiers résultats très encourageants. Enfin, les arguments écologiques poussent de plus en plus de voyageurs à délaisser l'avion en faveur du train.

Mais l'entreprise ferroviaire plébiscite également les nouvelles technologies. Son nouveau TGV M, "Le TGV du futur", devrait être lancé dès 2024. Il devra s'adapter davantage aux nouveaux usages et proposera un intérieur totalement repensé.