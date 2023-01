SNCF : quand pourra-t-on acheter ses billets pour les ponts de mai ?

Pour voyager au meilleur prix, la meilleure solution reste l'anticipation. Le calendrier de l'année 2023 permet aux Français de profiter de plusieurs week-ends prolongés en mai. Les lundi 1er mai, lundi 8 mai, jeudi 18 mai et lundi 29 mai sont tous les quatre fériés. Alors si vous voulez en profiter, vous pouvez bientôt commencer à réserver vos billets de train.

Pour les TGV et Intercités, la billetterie ouvre dès le mercredi 25 janvier. Il va toutefois falloir se lever tôt, les premiers billets, pour des trajets entre le 27 mars et le 31 mai, seront disponibles à l'achat dès 6h du matin. Concernant les Ouigo, la billetterie est déjà ouverte pour les trajets jusqu'au 1er juillet.

Les premiers billets sont toujours les moins chers. Comme toujours, plus un train se remplit, plus les tarifs grimpent. À noter que les possesseurs des cartes Avantages SNCF auront droit à une réduction de 30% sur les TGV INOUÏ et Intercités.

