Transports : la SNCF va lancer une application unique en 2022

Courant janvier 2022, la SNCF lancera un site ainsi qu'une application unique. Du train à la trottinette en passant par le covoiturage, ils permettront aux voyageurs d'organiser leurs déplacements du quotidien dans toute la France, a annoncé jeudi l'entreprise ferroviaire via un communiqué.

C'est sous le nom de SNCF Connect que ces plateformes verront le jour. Elles concrétiseront alors la promesse de l'entreprise de proposer à ses clients une porte d'entrée unique vers des services jusqu'ici séparés. Actuellement, d'un côté se trouve la plateforme de vente OUI.sncf et de l'autre, l'Assistant SNCF qui donne des informations sur l'état du trafic.

SNCF Connect "réunira au même endroit tous les titres de transports, les abonnements et les informations pour organiser, réserver et modifier son trajet avec TGV INOUI, OUIGO, Intercités, TER, Thalys, Eurostar, TGV Lyria, les transports publics en Ile-de-France dont Transilien, les bus longue distance, le covoiturage,... du premier au dernier kilomètre", détaille le communiqué de SNCF Voyageurs.

Ce service "intègrera les offres de mobilités propres et partagées (train, covoiturage, vélo, trottinette, transport urbain, taxi et VTC) et affichera les indications des émissions de CO2 de chaque trajet, pour permettre à chacun de faire des choix de déplacements toujours plus responsables", a indiqué l'entreprise.