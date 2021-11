SNCF : Pourquoi un bagage oublié dans un train cause tant de retard ?

Une valise oubliée sous un siège peut entraîner jusqu'à 3 heures de retard. Ce scénario se répète malheureusement beaucoup trop souvent selon le groupe SNCF. Depuis trois ans, le nombre de ces colis oubliés a plus que doublé. Il est devenu la première cause de retard des trains SNCF (TGV INOUI, OUIGO, Intercités). Si bien qu'aujourd'hui, les mesures de prévention pour éviter que les passagers oublient leurs bagages sont renforcées.



Dès l'approche de la gare d'arrivée, les voyageurs reçoivent sur leur portable un message de la SNCF les invitant à vérifier qu’ils ont bien pris tous leurs bagages. "Avez-vous pensé à emporter tous vos bagages ?" s'affichent sur les écrans des milliers de smartphones. En effet, tout bagage oublié risque d'être détruit et occasionne d'importants retards de trains.

Que se passe-t-il s'il on oublie son bagage ?

Selon le plan Vigipirate, SNCF est obligé d'adopter une mesure de vigilance stricte en détruisant le bagage oublié. En effet, le site internet du groupe SNCF explique : "Cela permet de protéger les clients de toute menace terroriste et vise à réduire l'impact de l'intervention des services de déminage sur la régularité de la circulation des trains et de l'évacuation des gares."

Les autorités judiciaires mettent alors en place un périmètre de sécurité. Les démineurs sont sollicités et procèdent à la destruction du bagage. Comment ça marche ? Le bagage est scanné afin d’inspecter son contenu. En cas de doute, une charge explosive est placée dessus, avant d’être déclenchée à distance, dans une zone sécurisée. Cette intervention dure en moyenne 2 heures. Cependant, si le bagage est bien étiqueté le personnel de la gare pourra contacter le propriétaire afin qu'il vienne le récupérer le plus rapidement possible.

Nous sommes déjà en effet à 500.000 minutes perdues en raison de bagages abandonnés Le groupe SNCF interrogé par RTL

Au 1er novembre, la SNCF recensait "500.000 minutes perdues en raison de bagages abandonnés". "Nous pensions atteindre ce chiffre record en fin d’année" précise un conseiller communication de SNCF à RTL. "On peut estimer que cela représente depuis le début de l’année 8 millions de voyageurs retardés et 800.000 qui ont vu leurs trains supprimés", ajoute-t-il.

Tous transporteurs de SNCF Voyageurs confondus (Transilien, Intercités, TER, TGV INOUI, OUIGO), ce sont plus de 9.000 trains qui ont été retardés et près de 1.000 supprimés depuis le début de l’année. "C'est le double de l’an dernier" confirme SNCF à RTL.

Les bagages oubliés sont ainsi devenus la première cause d’irrégularités pour l’activité Voyages (TGV INOUI, OUIGO, Intercités). Pour répondre à cela, le groupe SNCF a décidé de lancer une mission interne pour comprendre toutes les raisons de l’aggravation de ce phénomène et les solutions à envisager.