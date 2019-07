publié le 05/07/2019 à 09:15

Guillaume Pepy, l'actuel PDG de la SNCF, va bientôt quitter ses fonctions alors qu'il dirige l'entreprise depuis 2008, soit 11 ans. "Je suis candidat" à sa succession, annonce Patrick Jeantet, PDG SNCF Réseau sur RTL.

"J'ai été appelé par le cabinet de recrutement que le gouvernement a mis en place pour recruter le futur PDG de la SNCF", indique-t-il. "J'ai surtout un projet" avec "deux grandes facettes", ajoute-t-il. "La première c'est plus de trains partout et pour tous (...) parce que le train est plébiscité par les Français (...) et les dizaines de millions de touristes qui visitent chaque année notre pays" et c'est "la solution au dérèglement climatique", affirme-t-il. La deuxième, c'est qu'il faut "irriguer les territoires", considère-t-il.

Quant à l'ouverture à la concurrence, elle va "permettre de baisser les prix et d'avoir plus de services", selon Patrick Jeantet.