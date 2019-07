publié le 05/07/2019 à 08:29

25 millions de voyageurs prendront le train cet été, dont 1,5 million ce week-end, chiffre Patrick Jeantet le PDG de SNCF Réseau. Pour faire face à ce flux, "on prépare notre matériel et notre réseau. On surveille de manière renforcée les voies, (...) la climatisation et la maintenance du système", indique-t-il.

5.000 postes de guichetiers ont été supprimés ces dernières années, il faut parfois attendre plus de 3 heures dans certaines gares pour atteindre les guichets, selon les syndicats. "Ce n'est pas normal, donc il faut qu'on règle ce problème", affirme Patrick Jeantet, mais "80% des billets sont vendus par internet" et donc "les guichets sont moins sollicités".

Néanmoins, "on a décidé de renforcer ponctuellement" en mobilisant plus d'agents "notamment pour aider sur les automates", déclare-t-il. Par ailleurs, de nouveaux "écrans d'information voyageurs" seront mis en place et "beaucoup plus lisibles" afin de faciliter les départs dans les gares, explique Patrick Jeantet.