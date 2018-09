publié le 11/09/2018 à 11:21

Pour voyager en train low cost entre Paris et le Sud-Est, vous ne serez bientôt plus obligés de passer par Marne-la-Vallée. À partir de décembre, des Ouigo partiront directement de la Gare de Lyon, dans le centre de la capitale, annonce la SNCF.



Trois allers-retours par jour seront proposés entre Paris et Marseille via Lyon-Saint-Exupéry, Valence TGV, Avignon TGV, et Aix-en-Provence TGV, et deux rotations supplémentaires jusqu'à Nice par Toulon, Cannes et Antibes, qui n'étaient pas desservies par Ouigo jusqu'à présent. Par ailleurs, la gare de Lille-Flandres recevra également des Ouigo, jusqu'ici cantonnés à Tourcoing.

Inaugurés il y a 5 ans, le 13 septembre 2013, entre Marne-la-Vallée et Marseille et Montpellier, les trains Ouigo évitaient à l'origine au maximum les gares centrales pour faire des économies et proposer des billets moins chers. Mais depuis fin 2017, des trains low cost partent de la gare Montparnasse et de la gare de l'Est. La Gare de Lyon sera donc la troisième gare parisienne à en accueillir.

33 millions de personnes ont voyagé avec Ouigo depuis son lancement, et 65% d'entre eux ont payé leur billet moins de 25 euros, se vante la SNCF. L'entreprise compte continuer à faire grandir la part de ces trains low cost, qui devraient représenter le quart du trafic grande vitesse en 2020.

