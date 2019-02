publié le 28/02/2019 à 16:33

Alors que les boutiques SNCF vont "progressivement" fermer, Guillaume Pepy a indiqué vouloir "maintenir de la vente en gare" mais pas que ... Le PDG du groupe ferroviaire a annoncé sur l'antenne de RMC qu'acheter des billets de TER dans les bureaux de tabac

était "une bonne idée."



"On travaille avec La Poste, on travaille avec la Mairie, avec les maisons de service public, et plus intéressant, le président des buralistes vient me voir la semaine prochaine et ce que je comprends c'est qu'il dit 'Les bureaux de tabac veulent vendre des billets de train'." explique Guillaume Pépy. Il ajoute : "Il y a beaucoup de bureaux de tabac, on vend de moins en moins de cigarettes, on pourrait vendre autre chose et les billets de TER c'est une vraie bonne idée."

L'objectif du patron de la SNCF est clair : "c'est qu'on puisse acheter des billets de TER partout en France." La SNCF expérimente en ce moment même la vente de billets dans des guichets mobiles présents sur les marchés. Ainsi, elle va petit à petit diversifier ses canaux de distribution. Aussi, la compagnie ferroviaire a décidé de ne plus surtaxer son numéro d'appel 36 35, pour que ceux qui n'ont pas d'accès à l'internet puissent acheter des billets de train plus facilement.

Une fausse "bonne idée" pour les utilisateurs du TER

Certains utilisateurs ne sont pas emballés par l'annonce de Guillaume Pépy qui veut permettre aux buralistes de vendre des billets de TER. En effet, la mesure est envisagée afin de compenser la fermeture progressive des guichets dans les petites gares. Serait-ce une manière pour l'entreprise ferroviaire de se défausser sur le privé d'une tâche censée être publique ?





Pour Thomas Porte, responsable national des cheminots communistes, ce projet n'améliorera pas le service client. "On ne vend pas un billet de train comme on vend un paquet de cigarettes. Les cheminots sont formés à ça. Ça ne répond à aucune logique si ce n'est faire du profit sur le dos des cheminots en baissant le service rendu aux usagers", scande-t-il. La confédération des buralistes explique, elle, ne pas vouloir se substituer à l'offre de la SNCF, mais plutôt la compléter.