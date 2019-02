publié le 26/02/2019 à 17:18

La SNCF ne va plus surtaxer son numéro d'appel 36 35, pour que ceux qui n'ont pas d'accès à internet puissent acheter des billets de train plus facilement, a indiqué ce mardi son patron Guillaume Pepy. Le dirigeant de l'entreprise ferroviaire a annoncé sur RMC et BFM TV son intention de faire du 3635, "un numéro normal" et ce "avant l'été".



"Un peu sorti de l'esprit" selon Guillaume Pepy, le 36 35 permet d'acheter un billet, de modifier son voyage ou de se renseigner sur les horaires, 7 jours sur 7 de 07H00 à 22H00. Mais il coûte actuellement 40 centimes par minute, en plus du prix d'un appel local.

Le haut fonctionnaire a également indiqué être conscient de l'utilité du standard "(...) quand vous êtes une personne âgée, quand vous êtes une personne qui a du mal à se déplacer à la gare, ou quand le guichet n'est pas ouvert, vous faites le 36 35 et tout simplement on vous envoie votre billet par la poste", a-t-il ajouté.

Une diversification progressive des points de vente

Si les boutiques SNCF vont être fermées "progressivement", le directeur a néanmoins indiqué vouloir "maintenir de la vente en gare". Reste le problème des guichets des plus petites gares : "Quand un guichet vend une dizaine ou une quinzaine de billets dans la journée, qui paye ?", a interrogé le président de la société. "C'est le contribuable régional." Pour pallier cette situation, et "conserver la vente de billets de TER" sur l'ensemble du territoire, Guillaume Pepy envisage des solutions "intelligentes".



La vente de billets de train dans les bureaux de tabac, proposée par Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, s'avère être l'une des mesures à l'étude. "Je pense que c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de bureaux de tabac, on vend de moins en moins de cigarettes, on pourrait vendre autre chose, et les billets de TER c'est une vraie bonne idée", a souligné le directeur, qui affirme avoir rendez-vous avec le représentant des buralistes la semaine prochaine.



La SNCF expérimente aussi la vente de billets dans des guichets mobiles présents sur les marchés et travaille avec La Poste et les collectivités locales pour diversifier ses canaux de distribution. "Mon objectif, c'est qu'on puisse acheter des billets de TER partout en France", a martelé le patron de la SNCF.