Ski : masque, passe sanitaire... Jean-Luc Boch "satisfait" des mesures annoncées par Castex

Cet hiver, le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente et dans les remontées mécaniques des stations de ski, où une distanciation sera également imposée, a annoncé le Premier ministre Jean Castex, ce samedi 6 novembre, lors d'un déplacement en Haute-Savoie.

Le passe sanitaire pourrait lui aussi devenir obligatoire si le taux d'incidence venait à dépasser les 200 cas pour 100.000 habitants. Des mesures saluées par Jean-Luc Boch, président de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne. Ces restrictions sont un moindre mal, explique-t-il, après la saison catastrophique de l'année dernière, lourdement impactée par les fermetures des pistes.

"On est plutôt satisfait puisque le travail en collaboration avec les membres des cabinets de Matignon (...) nous a permis d'arriver à un consensus", a-t-il déclaré ce samedi soir au micro de RTL. Jean-Luc Boch a par ailleurs jugé que l'instauration de la distanciation sociale ne devrait pas "créer de bouchons" dans les files d'attente.

Si la situation épidémique se dégrade, l'instauration du passe sanitaire "serait un coup dur", reconnaît l'élu, tout en assurant que cette éventualité a "été anticipée" et "préparée". "Tous les professionnels auront travaillé le protocole. Quand on est prévenu à l'avance, c'est bien plus facile" de s'organiser, s'est réjoui M. Boch, précisant que ces protocoles sont déjà à l'étude.