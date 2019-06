publié le 17/06/2019 à 21:13

Ce lundi 17 juin, Elton John a dévoilé une nouvelle date à l'AccorHotels Arena de Paris, pour sa gigantesque tournée "Farewell Yellow Brick Road" en 2020. Le concert aura lieu le vendredi 11 octobre 2020, et les ventes débuteront le vendredi 21 juin, à 10 heures sur le site gdp.fr.



L'annonce de cette nouvelle intervient alors que la tournée approche son 100e concert, à Lille, mardi 18 juin. Après le passage du chanteur à Paris, le 20 juin, plus d’1.5 million de personnes auront vu ce spectacle depuis son lancement aux États-Unis en septembre 2018.

Elle s’achèvera en 2021, et comprendra plus de 350 concerts sur cinq continents, traversant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Australie. Ces dates marquent la toute dernière tournée de la superstar et la fin de cinquante années passées sur les routes pour l’une des icônes les plus tenaces de la Pop culture. Les ventes pour le 10 octobre 2020 sont toujours ouvertes.