Bégaiement : comment ne plus le laisser être un obstacle ?

publié le 12/10/2020 à 05:55

Dimanche 18 octobre à Paris se tiendra la finale d’un concours d’éloquence particulièrement inspirant et remarquable : il s’agit de l’éloquence du bégaiement.

Derrière ce handicap qui touche 650 000 personnes en France se dessinent le dépassement de soi et l’éloge de la différence…

Alors comment ne plus laisser le bégaiement être un obstacle ? On vous dit tout dans On est fait pour s'entendre.

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- William Chiflet, bègue, producteur de télévision.

- Marie-Claude Monfrais Pfauwadel, médecin ORL, phoniatre, enseignante et chercheuse.