Ses rencontres, son livre, Mesrine… Les confidences de Philippe Bouvard sur RTL

publié le 18/12/2020 à 19:13

L'auteur, journaliste, présentateur, humoriste de 91 ans Philippe Bouvard a récemment publié son 67e ouvrage, intitulé Des grumeaux dans la passoire. "La passoire c'est la mémoire, surtout à 91 ans, et les grumeaux, c'est ce qu'il reste quand même (…) j'ai tout oublié mais il y a beaucoup de choses qui reviennent", explique-t-il, invité sur RTL.

Un nouveau livre "et sans doute le dernier", confie son auteur, qui revient sur les mémoires d'un amnésique. Philippe Bouvard y évoque de nombreuses personnalités comme Bernard Tapie, Valéry Giscard d'Estaing ou encore Emmanuel Macron, avec lequel il ne fait pas preuve de tendresse. "Ca tient en quelques lignes parce que, contrairement à ce qu'il s'est passé jusqu'à la fin du quinquennat de Sarkozy, je n'ai plus jamais été invité à l'Élysée. (…) C'était une manière de récupérer, par le déjeuner, un peu de mon tiers prévisionnel", s'amuse-t-il.

Enfin, le nonagénaire revient sur l'un des moments les plus marquants de sa vie, ses frictions avec Jacques Mesrine, le célèbre criminel français. "On l'en avait fait un maître à penser", se souvient-il, "dans l'un de mes éditoriaux j'avais signalé ce qui me paraissait un très mauvais coup porté à la raison et la démocratie". L'ennemi public n° 1, vexé, ne comptait pas se laisser faire. Le jour du décès de Mesrine, il reçoit un appel de la police lui disant : "nous avons trouvé dans son veston, taché par le sang, toute une documentation qui vous concerne. C'est comme ça que j'ai appris rétrospectivement que j'ai échappé au pire", confie Philippe Bouvard.