Serge Gainsbourg : les provocations qui ont construit son personnage

ON VOUS EN REPARLE - Serge Gainsbourg, le provocateur

Le 2 mars 1991 disparaissait un monument de la chanson française : Serge Gainsbourg. Un artiste aux multiples talents mais aussi un grand provocateur. Retour sur des séquences encore dans toutes les mémoires.

La scène a marqué l'histoire de la télévision. En 1984, Serge Gainsbourg est sur le plateau de l'émission de TF1 7 sur 7. Le chanteur brûle un billet de 500 francs à "74%", en référence aux impôts qui lui prennent "74%" de ce qu'il gagne.

Quasiment entièrement consumé, le billet est éteint à mains nues par le chanteur. On crie au scandale, au gâchis et les lettres d'insultes envers le chanteur sont légion.

Gainsbourg, courageux et provocant face à des anciens militaires venus en découdre

Le 4 janvier 1980, Serge Gainsbourg doit faire un concert. Problème : il n'est pas franchement le bienvenu. Des anciens parachutistes menacent l'artiste. Le concert est annulé. Mais qu’à cela ne tienne, Gainsbourg monte sur scène, face à la foule. Au premier rang dans la fosse, les ex-militaires, bérets rouges sur la tête et mine patibulaire.

A capella, le chanteur entonne la Marseillaise, pas celle en version reggae Aux armes et caetera qui fait polémique, mais l’hymne de la France. Gainsbourg impose le respect et on l’écoute, même les anciens parachutistes.

Deux ans plus tard, ultime pied de nez de l’artiste : il s’offre un des deux manuscrits originaux de Rouget de Lisle aux enchères, pour 130.000 francs (hors frais).

Le malaise d'une chanson qui évoque l'inceste

Une autre chanson qui a fait polémique : Lemon Incest chanté avec sa fille, Charlotte Gainsbourg, qui contient des paroles sur la relation fusionnelle entre un père et sa fille.

La polémique vient beaucoup du clip : Charlotte Gainsbourg en chemise d’homme et petite culotte, allongée dans un lit aux côtés de son père torse nu… Serge Gainsbourg devra se défendre de tout geste déplacé envers sa fille. Une provocation qui, une fois de plus, fera scandale.

