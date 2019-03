publié le 22/03/2019 à 18:05

"Autant/au temps pour moi" est une expression sur laquelle on se dispute régulièrement et qui émet des doutes sur son orthographe exact. Larousse et l’Académie française penchent pour la graphie en deux mots "au temps", qui serait selon eux "issue du langage militaire, dans laquelle 'au temps' se dit pour commander la reprise d’un mouvement depuis le début." Mais l’Académie reconnaît aussi que, "la graphie 'autant pour moi 'est courante aujourd’hui".



Contre l’Académie, des linguistes aussi qualifiés que Claude Duneton font remarquer que l’on ne trouve nulle part dans les textes anciens militaires cet emploi de "au temps" en deux mots. Pour Grevisse, la référence historique en langue française , il est bien possible que la formule originelle ait été celle en un seul mot : "autant".

Une solution toute simple pour être sûr et certain de ne pas faire d'erreur est tout simplement de ne l’utilisez que rarement et la remplacer par l'expression "mea culpa", qui a la même signification.

"Bat son plein"

Les fêtes battent leur plein… ou son plein ? On a dit souvent que le mot "son" de cette expression correspondrait à un nom commun, qui désigne donc un "son" synonyme de bruit, et non un "son" adjectif possessif, en conséquence de quoi on devait écrire : "les fêtes battent son plein".



L'Académie française le reconnaît, si "battre son plein" a naguère suscité quelques controverses, tous les spécialistes s’accordent aujourd’hui (…) : dans cette expression empruntée à la langue des marins, "son" est bien un adjectif possessif et plein un substantif (…). Le plein [en question], c’est la pleine mer, et l’on dit que la marée bat son plein lorsque, ayant atteint sa plénitude, elle demeure un temps stationnaire.



On dit donc bien "les fêtes battent leur plein." Et le Larousse confirme, "Battre son plein", c’est "être au plus fort de son activité. Le possessif s'accorde normalement avec le sujet du verbe." Et il donne comme exemple "Les soldes battent leur plein." Pour rappel, "solde" est masculin, sauf quand il s’agit de la solde du soldat, on dira donc "ces soldes merveilleux battent leur plein".