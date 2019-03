publié le 20/03/2019 à 20:45

Quand les erreurs deviennent la règle. Dans la langue française, plusieurs erreurs historiques se sont installées au fil du temps dans les dictionnaires. Des genres de tartes Tatin de la langue, des bévues qui ont fait florès.



Par exemple, événement s’écrit avec deux accents aigus (événement) alors qu’il se prononce évènement. Il faut savoir que l’imprimeur du dictionnaire de l’Académie française, au début du XVIIIe siècle, n’avait pas fait fondre suffisamment de lettres "è". Une faute professionnelle qui reste dans nos dictionnaires actuels, même si depuis 1990 on peut aussi écrire évènement.

Dans le genre erreurs académiques, il y a aussi le fameux nénuphar. Il s’est écrit avec un "f" depuis le XVIIIe siècle, et en 1935, l’Académie lui a attribué un "ph" pour lui rendre sa racine grecque. Sauf que nénuphar vient de l’arabe, donc aurait toujours dû être écrit avec un "f". Là encore, les deux graphies sont permises aujourd’hui.

Le nom de l’Amérique, une erreur "made in France"

Il y a aussi des erreurs de dénomination. Les noms de nos continents actuels par exemple, Europe, Asie, Afrique, etc. remontent à la nuit des temps, et les experts sont souvent en désaccord sur leur étymologie, mais il y a un continent dont on connaît bien l’origine du nom, parce qu’il a été découvert relativement récemment : le "Nouveau Continent" !



L’Amérique a été découverte comme chacun sait en 1492 par Christophe Colomb. Mais il pensait être arrivé en Inde, ce qui explique que les autochtones soient encore aujourd’hui appelés des Indiens. Une autre boulette qui s’est installée dans la langue.



Et le nom de l’Amérique vient de celui d’Amerigo Vespucci. Pourtant Vespucci n’avait rien d’un explorateur, c’était un marchand, qui s’est embarqué, après Colomb, sur ce que tout le monde pensait être la route des Indes. Il raconté ses voyages dans des lettres, qui ont beaucoup circulé et été reproduites par des imprimeurs parce qu’il écrivait que ces terres ne pouvaient pas être les Indes, que c’était forcément un nouveau continent.



D’approximation en approximation, on a fini par croire que Vespucci était le découvreur du continent. Et c’est un imprimeur et cartographe installé en France, à Saint-Dié-des-Vosges qui, le premier, en 1507, a écrit sur une carte le mot "America" pour honorer celui qu’il croyait être ce découvreur.



Et au fait, pourquoi avoir choisi son prénom ? Ce que nous appelons Amérique aurait dû s’appeler Vespuccique, ou bien sûr plus légitimement Colombie ! En tout cas, vous le savez maintenant, le nom de l’Amérique, cette erreur adoptée par le monde entier, est une erreur "made in France". Cocorico !