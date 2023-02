Semaine de 4 jours : le gouvernement va tester le dispositif en Picardie

Le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement est grandement critiqué par les syndicats et l'opposition. Afin de rassurer les Français sur leurs conditions de travail et les convaincre de travailler plus longtemps, le gouvernement réfléchit à la possibilité d'installer la semaine de 36 heures en 4 jours. Dans un entretien donné à nos confrères de L'Opinon, le ministre du Travail, Gabriel Attal, a annoncé que ce dispositif allait être testé dans le service public et plus précisément par les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie.

Mais ce dispositif a-t-il une chance d'être durablement installé ? En tout cas, c'est une vraie demande des salariés, notamment à la suite des périodes de confinement qui ont poussé de nombreuses personnes à se questionner sur la place accordée au travail et sur l'équilibre entre vie professionnelle et privée. En France, près de 10.000 personnes travaillent déjà sur ce rythme de quatre jours par semaine.

Ce nouveau système serait aussi une réponse à offrir à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de télétravailler (environ 70% des salariés). L'idée est donc de réaliser des journées de neuf heures de travail pour arriver à 36 heures hebdomadaires.

C'est aussi malin de la part de Gabriel Attal d'évoquer cette possibilité en plein bras de fer au sujet de la réforme des retraites. Cela permet au gouvernement de déplacer le curseur, notamment en direction des métiers pénibles et des travailleurs du privé qui gonflent de plus en plus les cortèges de manifestants.

