Seine-Maritime : un bison s'échappe d'un cirque et s'offre une balade en ville

Randall, un bison américain de 21 ans, appartient au cirque Romane Ritz qui s'est installé, lundi 4 juin, dans la petite ville normande d'Yvetot (Seine-Maritime). Et à son arrivée dans la ville, Randall a eu l'idée d'aller saluer les habitants lui-même, rapporte Le Courrier Cauchois.



Après avoir sauté les barrières de son enclos, l'énorme animal a réussi à se balader pendant une dizaine de minutes dans les rues de la ville. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on y voit Randall en petites foulées dans un parc. Quelle n'était pas la surprise pour les passants et les habitants du quartier de trouver dans ces rues un tel animal. Un conducteur a même dû immobiliser son véhicule pour le laisser passer.

S'il n'a causé ni blessures ni dommages au cours de son escapade, Randall a malgré tout fait déplacer les forces de l'ordre. Il a finalement été tranquillement reconduit vers son enclos par les employés de son cirque.