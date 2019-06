publié le 03/06/2019 à 17:41

Alors que l'été approche, les frelons asiatiques et les moustiques tigres sont déjà là. En Bretagne, des nids de frelons asiatiques ont déjà été repérés, presque un mois plus tôt que les années précédentes. Et cela inquiète les autorités.



Chaque année, une dizaine de personnes décèdent des suites de piqûres. Mais si il est rare que le frelon asiatique s'en prenne aux êtres humains, il est particulièrement néfaste pour les vergers et les abeilles, qui sont sa nourriture préférée. Pour Loïc, apiculteur dans le Morbihan (56), les frelons asiatiques sont un cauchemar. La seule présence d'un d'entre eux stresse fortement ses abeilles, et donc limite les récoltes de nectar et de pollen.

Loïc a ainsi créé une association pour détruire les nids dans sa région. L'an dernier, il en a éradiqué 80. Car sans intervention de l'homme, un nid de frelon asiatique peut devenir une colonie impressionnante de plusieurs millions : l'espèce a une capacité de reproduction très rapide.

Un moustique à la piqûre dangereuse

Autre espèce invasive qui sévit de plus en plus : le moustique tigre. Rayé noir et blanc et très petit (5mm), la piqûre de ce moustique est très douloureuse. Et elle peut-être dangereuse. Le moustique tigre est en effet vecteur de maladies comme la dengue ou le chikungunya. Depuis 2010, une centaine de cas ont été officiellement déclarés en France.



À Blagnac (31), la municipalité a pris les devants. Elle a installé plus de 200 pondoires, des seaux remplis d'eau qui attirent les femelles et piègent les larves. Autre piège efficace : les nids de chauve souris. Connues pour être les prédateurs naturels des moustiques, les chauves souris sont interposées dans des boîtes en bois et disséminées dans les espaces verts.