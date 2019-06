Un simulateur permet de voir le monde comme les animaux

publié le 03/06/2019 à 16:00

Vous êtes curieux de savoir si votre chien ou votre chat voit le monde de la même manière que vous ? Une entreprise allemande vous permet de le savoir, grâce à un simulateur mis en ligne sur son site.



Cette entreprise de produits optiques s'est appuyée sur plusieurs études sur la vision des animaux afin de recréer la manière dont ils voient. Sur le site, vous pouvez choisir entre 3 décors, et il suffit ensuite de choisir votre animal. Vous pouvez ainsi comparer la manière dont vous voyez votre environnement, et comment le voient les chiens, les chats, les escargots et même les abeilles.

On découvre ainsi que le chien et le chat voient les couleurs, mais avec moins de contraste que les humains, et moins de netteté. Tandis que l'escargot voit lui le monde en noir et blanc, et ne voit qu'à quelques centimètres.

La vision du chien Crédit : Capture d'écran du site Lensbet