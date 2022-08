L'inflation continue de faire des dégâts, et ce jusque dans l'assiette de certains écoliers. La ville de la Caudebec-Lès-Elbeuf en Seine-Maritime, a décidé, non pas d'augmenter les prix de la cantine, mais de réduire les plateaux repas. Le but est donc que les parents d'élèves paient le même prix, mais pour un repas moins copieux.

Le maire de la commune, Laurent Bonnaterre, explique à BFMTV avoir pris cette décision en concertation avec les parents d'élèves. Il n'y aura pas de changement sur la qualité du repas proposé, les élèves pourront toujours avoir le droit au plat et à l'accompagnement, mais ils auront le choix entre l'entrée, le fromage, ou le dessert.

"On s'est aperçu que nous-mêmes, dans nos repas à table à la maison, on ne fait pas cinq composants. On est revenus à quelque chose de plus rationnel", explique Laurent Bonnaterre. "C'est mieux qu'ils enlèvent un aliment dans le repas plutôt qu'augmenter le tarif, surtout quand on a plusieurs enfants qui mangent à la cantine", confie à BFMTV un parent d'élève concerné.

