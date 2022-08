Inflation : le coup de pouce des grandes surfaces est-il suffisant ?

Alors que la rentrée scolaire approche, l'inflation ne manque pas à l'appel. Les grandes enseignes multiplient les opérations coup de poing, annoncent le blocage des prix sur certains produits. Mais est-ce que cela permet vraiment aux consommateurs de s'y retrouver ? Autrement dit, est ce que l'on sent la différence dans nos caddies ?

La réalité, c'est que les prix continuent à augmenter, notamment dans l'alimentaire où on a enregistré une hausse de 7% sur un an en juillet. 7% de hausse aussi pour les achats en grandes surfaces. Donc on est même légèrement au dessus de l'inflation globale parce que les prix de l'énergie, eux, notamment l'essence, ont eu tendance à baisser ces dernières semaines.

Donc les acteurs de la grande distribution ne contiennent pas la hausse des prix malgré leurs campagnes de communication. Il y a des produits en promo, ils sont mis en avant, mais le chariot du consommateur suit la courbe de l'inflation. Rappelons le bilan de notre panier RTL, un relevé de prix que nous faisons tous les mois depuis octobre. Eh bien, il a progressé de 15,37%.

En fait, pour endiguer l'inflation, il faudrait faire ses courses dans plusieurs grandes surfaces pour courir toutes les promos. Ce que personne ne fait bien sûr. Et ça coûterait cher en essence pour le coup.

