Vente de Rafale : "la relation entre la France et l'Égypte est forte", assure le PDG de Dassault Aviation

publié le 10/05/2021 à 11:09

30 avions de combat Rafale vendus à l'Égypte pour près de quatre milliards d'euros en mai, 18 à la Grèce en janvier. Les contrats se multiplient pour Dassault Aviation en ce début d'année 2021, mais non sans controverse.

L'année 2021 "démarre bien", "contrairement à 2020", a reconnu Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, au micro de RTL. Si ce nouveau contrat réjouit sur un plan économique, l'Égypte est régulièrement pointée du doigt par des ONG pour son non-respect des droits humains. Un point qui avait notamment été soulevé lors de la réception du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, qui s'était vu remettre la Légion d'Honneur par Emmanuel Macron en décembre 2020.

"On vend des avions de combat à des pays avec lesquels on a des relations stratégiques, a justifié Éric Trappier. Le pouvoir politique français décide de ce qui est bon en terme de stratégique. La relation entre la France et l'Égypte est une relation forte exprimée par la ministre de la Défense sur des sujets tels que le terrorisme".

Dassault Aviation est en lisse pour remporter d'autres contrats, notamment avec la Finlande ou la Suisse, qui renouvellent leur flotte. "On fera tout pour le faire et gagner une nouvelle victoire pour Rafale", a assuré le PDG de Dassault Aviation.