publié le 04/02/2020 à 09:58

À six semaines des municipales, l'enjeu de la sécurité semble décisif pour les Français dans les différentes études d'opinions. "Un certain nombre de maires considèrent qu'il faut que leur police municipale soit armée et un certain nombre de maires considèrent que ça ne doit pas être le cas", nous explique Philippe Laurent, secrétaire général de l’Association des Maires de France.

Invité RTL également ce mardi 4 février, Rocco Contento, porte-parole du syndicat de police Unité SGP-Police et responsable départemental à Paris est quant à lui majoritairement favorable au fait que les polices soient armées. "Tout ce qui peut représenter aujourd'hui l'État ou les collectivités territoriales, tout ce qui peut avoir un uniforme, que ce soit les policiers, militaires, gendarmes et agents municipaux, peut être potentiellement une cible".

"Nous sommes armés pour nous défendre en cas de légitime défense. L'arme létale est assujetti à la légitime défense, il doit y avoir une menace immédiate et nous devons répondre de manière proportionnée.", rappelle Rocco Contento qui souligne que "nous sommes favorables à ce que les polices municipales, sous réserve que le maire soit d'accord, soient armées".