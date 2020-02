publié le 01/02/2020 à 17:05

Incendie d'un local de campagne à Bobigny, candidat La France Insoumise agressé physiquement dans le Pas-de-calais, cartouches dans les boîtes aux lettres... À l'approche des élections municipales, les actes d'agression envers les prétendants aux mairies se multiplient aux quatre coins de la France.

"Je vois très bien qui c'est", a raconté Didier Cadro, candidat à la Turballe (Loire-Atlantique), qui a été agressé verbalement avant de voir sa voiture, dans laquelle il était au moment des faits, démolie à coups de barre de fer par son agresseur. "Il m'arrive de le croiser et c'est assez inquiétant. Je lis sa haine dans son regard", a poursuivi le candidat, dans une interview accordée au Parisien.

Le 17 janvier, Gauthier Weinmann, candidat La France insoumise aux élections municipales de Leforest, une petite commune du Pas-de-Calais, a lui aussi était violemment agressé. Il amenait tranquillement ses filles à l'école quant il a été soudainement pris à partie par un groupe de jeunes, avant d'être frappé au visage.

Harcèlement dans la sphère privée

Ailleurs en France, la presse relaie régulièrement des attaques contre des locaux de campagne, comme l'incendie volontaire qui a détruit la permanence du socialiste Fouad Ben Ahmed (Poing commun) à Bobigny, où les tags nazis retrouvés sur le local du candidat LaREM à Évreux, Guillaume Rouger.

Les harceleurs s'en prennent également au domicile privé des politiques locaux. À Landaul, dans le Morbihan, Philippe Gilbin, colistier du maire sortant, a retrouvé des balles de fusil dans sa boîte aux lettres, tout comme Alain Cœur, tête de liste à Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère.

"Les maires sont en danger", alertait en août 2019 François Baroin, ancien ministre et président de l'Association des maires de France, suite à la mort de Jean-Mathieu Michel, maire de Signes (Var), renversé par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants. "Il faut donc protéger ces élus de proximité, leur donner des garanties de protection plus élevées, un pouvoir de police administrative plus important, la possibilité d'installer des caméras dans des zones à risque", avait conclu François Baroin.