Pourquoi les tongs s’appellent-elles ainsi ?

Le nom de "tong" est étrange. C'est la chaussure star de l'été. Il s'en vend 200 millions de paires tous les ans, dans une centaine de pays. Et pourtant, on ne sait même pas pourquoi on appelle ça des "tongs". À priori, ce mot ne veut rien dire. Mais il fait le savoir, la première trace de tong remonte à la civilisation Égyptienne, en -3200 avant JC. Elles étaient faites de papirus, mais à l'époque, elles ne s'appelaient pas encore des tongs.

Pour comprendre l'origine de l'appellation, il faut remonter aux années 60 et à ce moment clé de l'Histoire : la guerre du Vietnam. Les marins américains sont interpellés par ces étranges chaussures soutenues par une lanière que portent les Vietnamiens dans les rizières. En anglais, le mot lanière se dit "thongs". Ça peut sonner asiatique, mais c'est totalement anglo-saxon. Les marins ont amené la tong aux États-Unis, le "H" s'est perdu en route, et les tongs vont envahir le monde entier. Si vous voulez vous démarquer, sachez qu'au Québec, la tong s'appelle "gougoune". Certains Américains disent aussi "flip flop".

