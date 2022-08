Vacances d'été : a-t-on le droit de conduire avec des tongs, pieds nus ou torse nu ?

L'été au volant, y a-t-il une tenue correcte exigée pour notre sécurité ? On pense notamment à la conduite en tongs. Conduire avec des tongs, des talons aiguilles, ou même pieds nus n'est pas interdit. Certes ce n'est pas prohibé mais fortement déconseillé. "On ne peut pas rouler avec des tongs, c'est dangereux. Même si vous êtes pieds nus, vous n'avez plus d'adhérence sur les pédales et vous risquez l'accident", fait remarquer Anne Lavaud, de la Prévention Routière.

Évitez aussi la conduite torse nu. Certes, c'est très tentant quand il fait chaud mais vous risquez de vous blesser. "Imaginez en cas de choc, vous allez avoir la brûlure de la ceinture de sécurité", dit-elle.

Enfin, s'il vous arrive parfois de boire une canette de soda, manger un gâteau, une glace en revenant de la plage, méfiance, car si un policier estime que cela vous gène dans votre conduite, que vous n'êtes pas en mesure d'effectuer une manœuvre, dans ce cas, vous risquez un PV de 35 euros.

