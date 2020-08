Sécurité routière : qu'est-il permis et interdit de faire au volant ?

publié le 15/08/2020 à 11:20

L'été rime avec liberté, mais seulement sur le papier. Nous ne sommes pas autorisés à faire tout et n'importe quoi, surtout au volant. Ce week-end va être encore très chargé sur les routes, il est classé orange dans le sens des retours au niveau national et rouge autour de la Méditerranée et en Auvergne-Rhône-Alpes, selon Bison Futé.

Si vous faites partie de ces automobilistes qui, l'été roulent accoudé à la fenêtre, sachez que, bien que cela ne soit pas interdit, ce n'est pas non plus recommandé, selon Christophe Ramon de la prévention routière. "En cas de choc, le bras qui est à l'extérieur du véhicule est exposé donc on peut se faire arracher un bras au moindre accident. De plus, le conducteur a une seule main sur le volant donc, en cas d'imprévu, il ne pourra pas faire toutes les manoeuvres d'évitement par exemple qui permettront d'éviter un accident".

Même chose pour les tongs, celles-ci ne sont pas interdites, mais potentiellement dangereuses : "Il y a deux risques, d'abord celui de s'accrocher dans le tapis : on va, par exemple, ne pas pouvoir freiner, ne pas pouvoir accélérer au moment voulu. Le deuxième risque, c'est de glisser sur la pédale et du coup, en cas de freinage, si votre pied ripe sur la pédale, vous risquez de freiner dans un temps beaucoup plus long et de provoquer un accident".

De la même façon, se maquiller, manger un sandwich ou écouter la radio à fond ne sont pas prohibés, mais un gendarme ou un policier peut vous verbaliser s'il estime que vous n'êtes pas en capacité d'effectuer une manœuvre. Cela peut vous valoir une amende de 35 euros.