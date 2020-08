Espagne : pourquoi l'île des Faisans passe-t-elle sous administration française ?

publié le 01/08/2020 à 07:30

C'est un petit îlot de quelque 6.000 mètres carrés, au milieu de la Bidassoa, frontière naturelle entre la France et l'Espagne, près de la commune française d'Hendaye. Ce samedi 1er août, l'île des Faisans passe d'administration espagnole sous administration française.

En 1856, le traité de Bayonne (disponible ici en ligne) conclue entre Napoléon III et la "reine des Espagnes" Isabelle II précise la frontière entre l'Empire français d'une part et l'Espagne de l'autre. L'article 27 fixe que "l'île des Faisans, connue aussi sous le nom de l'île de la Conférence, à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux Nations, appartiendra indivis à la France et à l'Espagne."

Ainsi, l'île des Faisans est un condominium, c'est-à-dire un territoire où s'applique la souveraineté de plusieurs pays. Et fait propre à l'île des Faisans, chaque pays administre alternativement cet îlot, rapporte Mer et Marine : la France du 1er août au 31 janvier, l'Espagne du 1er février au 31 juillet.

Les commandants de la marine de Bayonne, français, et celui de San Sebastian, espagnol, prennent alternativement le titre de "vice-roi" de l'île. Cet îlot rocheux est inhabité. On n'y trouve qu'une stèle, en mémoire du traité des Pyrénées en 1659.