publié le 15/11/2020 à 21:11

La semaine de la sécurité routière en entreprise commence lundi 16 novembre. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail, avec près de 500 morts par an. Avec le confinement, les mauvaises pratiques perdurent, comme la vitesse et le téléphone au volant.

Depuis 2017, les entreprises doivent dénoncer leurs salariés en cas d'infraction. Dès la première année de mise en place de cette mesure, le nombre de PV adressés à des représentants légaux dans les entreprises a baissé de près de 10%. Aujourd'hui, environ 85% des entreprises dénoncent ceux qui ont commis des infractions. En 2017, ce pourcentage n'était que de 10%. Il faut dire que l'amende de 3.750 euros est particulièrement dissuasive pour les sociétés.

La mesure "permet de faire fonctionner le permis à points", explique Marie Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la sécurité routière (DISR). "Ce système de permis à points a montré sa très grande efficacité pour avoir un effet pédagogique sur ceux qui ne respectent pas les règles du code de la route. Il est donc important de retrouver la personne à qui on peut enlever des points sur son permis de conduire", ajoute-t-elle.