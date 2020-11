Automobilistes : une pétition pour mettre fin aux dos d'ânes illégaux

publié le 14/11/2020 à 15:02

Les automobilistes en ont plein le dos des ralentisseurs. L'association 40 millions d'automobilistes lance une pétition pour mettre fin aux dos d'ânes illégaux. Trop hauts ou mal placés, on estime que plus d'un tiers d'entre eux seraient non-conformes.

On les appelle les gendarmes couchés, les ralentisseurs, les dos d'âne. Il y en a 400.000 en France. Ils sont généralement installés aux abords des écoles, dans les zones limitées à 30 km/h ou près des résidences.

Problème, on a tous pesté un jour ou l'autre contre un ralentisseur trop haut car finalement beaucoup ne respectent pas les normes. Il y a une règlementation qui date de 1994 et qui stipule qu'un dos d'âne doit faire 4 mètres de longueur et ne doit pas dépasser 10 centimètres de hauteur.

Ils sont interdits sur les voies en pente, dans les virages ou sur els routes desservies par les transports publics. Pourtant en pratique, de nombreuses communes semblent hors-la-loi.