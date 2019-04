publié le 11/04/2019 à 16:17

Un enfant mal attaché est un enfant en danger, alerte la Prévention routière. Dans son enquête, elle indique que "chaque semaine en France, 1 enfant meurt et 30 sont hospitalisés alors qu’ils sont passagers de voiture". 8% des petits ne serait pas attachés du tout.



Pour Claire comme de nombreux parents, c'est un réflexe avant de démarrer sa voiture, la jeune maman attache son garçon de deux ans dans son siège auto. "On fait toujours très attention, je préfère passer du temps à l'attacher, même s'il n'est pas content".

Le siège auto est obligatoire, il dépend du poids et de la taille de l'enfant : siège dos à la route de zéro à 13 kilos, siège avec harnais de neuf à 18 kilos et rehausseur à partir de 15 kilos. À chaque fois, il faut bien régler la hauteur de l'appuie-tête et à fixer correctement la ceinture.

Bien serrer la ceinture

"Je clipse et si je peux pincer la ceinture, c'est que ce n'est pas assez tendu, il faut absolument serrer la ceinture. Si je ne peux plus pincer la ceinture, l'enfant est bien attaché", rappelle Christophe Ramond, directeur des études à la Prévention routière.

Investir dans du neuf

En hiver, il faut enlever le manteau de l'enfant car, avec, il peut être expulsé de son siège. Pour s'équiper, comptez de 80 à 500 euros et mieux vaut investir dans du neuf. "Un siège auto c'est un casque de moto, un casque accidenté est bon pour la poubelle, un siège accidenté est bon pour la poubelle", explique Frantz Gueydan, vendeur spécialisé. "Esthétiquement un siège propre peut paraître neuf, mais les plastiques peuvent être explosés à l'intérieur".



Le siège auto est obligatoire jusqu'à 10 ans et minium 135 centimètres. Une fois passé cet âge et cette taille les enfants peuvent monter à l'avant.