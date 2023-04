Climat : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi la forêt française est en danger

Crédit : TRIPELON-JARRY / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Commençons par l'état de nos forêts. Un certain nombre de gens peuvent constater en sortant de chez eux qu'un certain nombre d'arbres vont de plus en plus mal parce que, à cause des sécheresses à répétition et des canicules à répétition, et parfois à cause des hivers trop doux qui ne tuent pas les parasites, on a un nombre croissant d'arbres qui souffrent. C'est particulièrement vrai en ce moment avec les épicéas, avec une partie des hêtres, etc.

Il faut savoir que rien qu'à 2°C de réchauffement planétaire, ce qui est pour le moment notre objectif politique, on a une partie de la forêt française qui va mourir. Donc on a un vrai sujet de pérennité de la forêt française. Face à ça, on est pour le moment un peu démuni parce qu'il faut plusieurs décennies pour qu'un arbre planté aujourd'hui arrive à maturité pour qu'on puisse s'en servir. La mortalité, malheureusement des forêts va beaucoup augmenter.



Une augmentation de la demande

Face à cette diminution de la ressource, il y a par contre une augmentation de la demande. Il y a plus de gens qui en voudraient pour se chauffer par exemple. On considère que le chauffage au bois, dans les réseaux de chaleur urbains, c'est quelque chose qui est pertinent pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a des gens qui en voudraient pour construire, pour faire des biocarburants avancés. Par exemple, le secteur aérien rêve de transformer du bois et de l'électricité renouvelable en carburant.

Et puis enfin, il y a des gens qui disent qu'il faut laisser la forêt tranquille parce que c'est la réserve de la biodiversité et qu'il ne faut pas y toucher. Quand on fait la somme de tous ces usages, on se rend compte que, malheureusement, le compte n'y est pas. Chacun veut beaucoup trop de bois par rapport à ce qu'il sera possible d'avoir dans un monde où le climat va changer.

Dans les choses qu'on peut faire dès aujourd'hui, c'est que la collectivité accepte qu'on mette plus de moyens dans la préservation et la régénération des forêts. Aujourd'hui, on met des milliards et des milliards d'euros pour pouvoir regarder Netflix dans le métro. Peut-être qu'on pourrait mettre des milliards et des milliards d'euros pour sauver la forêt française, ça vaut le coup.

