Retraites : Jean-Marc Jancovici vous explique pourquoi notre productivité est liée à l'environnement

On manifeste encore ce samedi 11 février contre la réforme des retraites et il y a un lien entre les retraites et l'environnement. Le plus ancien régime de retraites dans ce pays date de Colbert en 1673, où on a créé un système pour les marins de la Marine royale. Alors à l'époque, ils avaient une espérance de vie qui n'était pas extrêmement longue parce qu'il fallait résister au scorbut et aux boulets de canon. Ils n'étaient pas très nombreux, quelques dizaines de milliers, et il y avait une population en France qui était de 20 millions de personnes et donc on ne prenait pas un énorme risque pour les finances nationales.

Les régimes de retraite se sont énormément développés après la guerre et il se trouve que ça correspond précisément à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire le moment où l'économie s'est mise à croître de façon extrêmement rapide. Et donc, à ce moment-là, la création d'un régime de retraites par répartition ne posait pas de problème particulier parce que ce qu'on appelait la productivité du travail était suffisamment importante pour nourrir à la fois les gens qui travaillaient et les gens qui ne travaillaient pas.

Des machines qui consomment de l'énergie

La productivité du travail a un lien direct avec l'énergie car pour produire de plus en plus de choses, quand on est au travail, il y a deux options. La première, c'est d'avoir une potion magique qui vous démultiplie la quantité de bras et de jambes. Assez peu de gens passent par cette voie-là. La deuxième option, c'est de s'adjoindre des machines et grâce aux machines, on en fait beaucoup plus par personne.

Des machines, ça veut dire de l'énergie. En fait, quand on se rend compte de ce qui a permis la création de nos régimes de protection sociale, on va trouver, cachés derrière, l'énergie qui, en mettant au travail toutes les machines qui produisent à notre place, nous ont permis de disposer d'une production très abondante qu'on a pu répartir entre à la fois les gens qui sont encore considérés comme actifs et les gens qui ne le sont plus.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info